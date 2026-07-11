Ederson torna all'Atalanta, lasciando da parte l'interesse per il Manchester United. Dopo aver completato le visite mediche, l’accordo di circa 45 milioni di euro tra le due squadre è stato confermato. La società bergamasca sta lavorando anche a un possibile rinnovo contrattuale con il giocatore, che potrebbe proseguire con la stessa maglia. La trattativa si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

Ederson sarà un “nuovo” centrocampista. dell’Atalanta. L’accordo da circa 45 milioni di euro che la Dea e il Manchester United avevano trovato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista della nazionale brasiliana è saltato nella giornata di ieri dopo la seconda parte delle visite mediche effettuate dal giocatore in Inghilterra, dopo che le prime erano state svolte a New York, dove Ederson si trovava fino a qualche giorno fa per il ritiro Mondiale con la squadra di Ancelotti. Il tecnico della Seleçao aveva deciso di puntare proprio sul classe 1999 convocandolo per il torneo americano dopo l’infortunio di Wesley: con il Brasile, Ederson è anche sceso in campo nel finale sia della sfida nella fase a gironi contro Haiti che in quella agli ottavi contro la Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ederson torna alla Dea: niente Manchester, stop dopo le visite mediche. E c'è l'idea rinnovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ederson launches an incredible long kick

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ederson al Manchester United salta dopo le ultime visite mediche: cosa è successo. Tutti i dettagli

Ederson, siamo ai dettagli: visite mediche in Inghilterra e firma con il Manchester United sempre più vicinaEderson sta completando le visite mediche in Inghilterra, con il trasferimento al Manchester United che sembra imminente.

Temi più discussi: Ederson torna alla Dea: niente Manchester, stop dopo le visite mediche. E c'è l'idea rinnovo; Atalanta, salta il trasferimento di Ederson al Manchester United: ecco perché; Perché Ederson al Manchester United è saltato e come cambia ora il mercato dell'Atalanta; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale.

Ederson torna alla Dea: niente Manchester, stop dopo le visite mediche. E c'è l'idea rinnovoLo United ha deciso di non ingaggiare il brasiliano. Atalanta sorpresa, gli proporrà il prolungamento del contratto ... msn.com

Saltato Ederson, il Manchester United mette nel mirino Manu Koné: pronti 50 milioni per la RomaDopo giorni di incertezze alla fine è arrivata l'ufficialità: è sfumato il passaggio di Ederson al Manchester United. tuttomercatoweb.com