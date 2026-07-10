Ederson non si trasferirà al Manchester United dopo le visite mediche sostenute. Il calciomercato estivo ha subito un cambiamento improvviso: l’accordo tra il portiere e il club inglese è stato interrotto. Non sono stati resi noti i motivi ufficiali, ma l’affare, considerato ormai concluso, è stato definitivamente annullato. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sui dettagli, ma il trasferimento è saltato proprio dopo le visite mediche svolte dall’atleta.

sul mancato trasferimento. Il calciomercato estivo regala un colpo di scena del tutto inaspettato sull’asse tra l’Italia e l’Inghilterra. Quello che sembrava un affare ormai concluso e blindato da settimane è clamorosamente naufragato: Éderson non giocherà nel Manchester United. Il centrocampista brasiliano, reduce dalla recente e dolorosa eliminazione con la sua Nazionale nella rassegna del Mondiale, non vestirà la maglia dei Red Devils nella prossima stagione calcistica. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I controlli medici e il dietrofront dello United. L’intera operazione ha subito una brusca e definitiva interruzione nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson al Manchester United salta dopo le ultime visite mediche: cosa è successo. Tutti i dettagli

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