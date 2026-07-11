Il Manchester United ha deciso di non acquistare il portiere brasiliano, preferendo invece un altro giocatore. Non ci sono stati problemi fisici segnalati, ma la società ha scelto di non procedere con l’acquisto di Ederson, dopo aver considerato un’offerta di circa 45 milioni di euro. La decisione è stata comunicata mentre i contabili iniziavano a calcolare i costi dell’operazione. La scelta ha rappresentato una sorpresa per il personale coinvolto nella trattativa.

Deve essere stata proprio la definizione di doccia fredda ieri per Giuntoli, Sarri e tutta la corte bergamasca: lo United ha rimandato indietro Ederson proprio mentre i contabili stavano iniziando a contare i 45 milioni di euro. Questi sono svaniti e, di conseguenza, sono svaniti anche i progetti di mercato, che ora per forza di cose dovranno essere rivisti. Lo United rimanda dietro Ederson: i motivi. Riporta il Corriere dello Sport con Eleonora Trotta: “Il Man­che­ster Uni­ted ha deciso di rinun­ciare all’ingag­gio del cen­tro­cam­pi­sta bra­si­liano al ter­mine dei nuovi con­trolli medici a cui si è sot­to­po­sto il cal­cia­tore. Salta così un affare da 45 milioni di euro, con­cor­dato e defi­nito a mag­gio, con il gio­ca­tore che torna all’Ata­lanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ederson, Giuntoli ha preso una sberla in pieno volto: nessun problema fisico, lo United ha preferito Andrey Santos

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