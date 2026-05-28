Diallo Højlund e ora Ederson | lo United fa ancora shopping a Bergamo Quanto ha incassato l’Atalanta

L'Atalanta ha incassato circa 45 milioni di euro dalla cessione di tre giocatori allo United negli ultimi anni. La più recente, portata via da Bergamo, è stata il portiere Ederson. Prima di lui, sono stati venduti anche Højlund e Diallo. Fino a circa dieci anni fa, l’unico collegamento tra le due squadre riguardava Massimo Taibi, ex portiere bergamasco con un passato all’Old Trafford.

Fino ad una decina d’anni fa pensare all’Atalanta e al Manchester United faceva venire in mente soltanto il mitico Massimo Taibi, il portiere col cappellino che ha difeso la porta bergamasca e che ha in curriculum anche un’esperienza all’Old Trafford. Quando però la Dea è entrata nell’élite europea, l’asse è diventato anche di mercato: nel gennaio 2021 i due club hanno chiuso l’operazione legata ad Amad Diallo, poi nell’estate 2023 l’affare Rasmus Højlund e nei prossimi giorni andrà in porto anche la trattativa che porterà in Inghilterra Ederson. Sono tre tra le operazioni più remunerative nella storia dell’Atalanta, soprattutto se parliamo di plusvalenze generate, visto che nelle casse orobiche sono finiti, anzi, finiranno oltre 150 milioni di euro complessivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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