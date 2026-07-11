Ed Westwick, ci sarà un sequel di Gossip Girl? «L’estate prossima, nel 2027, uscirà un nuovo romanzo della saga. Racconterà cosa è accaduto, in questi vent’anni, a Blair, il grande amore del mio personaggio. Quando c’è Blair, c’è anche Chuck. Ci sarebbero tante cose da dire su cosa è successo dopo l’ultima puntata. Sarebbe bello, sarebbe divertente, sarebbe possibile. Non ne so niente, ma perché no. Tutto può accadere e faremmo felici i fan di Gossip Girl». Perché la serie continua a conquistare i giovani? «Grazie allo streaming e ai social. Mi fanno ancora regali, lettere, braccialetti con il mio nome, che conservo in un cassetto di casa, ormai pieno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ed Westwick: «Rifarei Gossip Girl, ma nella versione italiana non mi riconosco: Chuck non parla così. Oggi sto imparando a fare il padre, sarebbe noioso fare ancora il bad boy»

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