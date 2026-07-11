Ed Sheeran ha fatto visita alla nazionale inglese | Chiunque può vincere e credo che saremo noi

Ed Sheeran ha visitato la nazionale inglese durante i Mondiali 2026. La cantante è stata fotografata con i giocatori nel ritiro a Kansas City, nel Missouri. La visita si inserisce in una tradizione iniziata nel 2021, e un video condiviso sui social mostra l'incontro tra l’artista e la squadra. Sheeran ha commentato che “chiunque può vincere, e credo che saremo noi”.

Ed Sheeran ha fatto visita alla nazionale inglese, attualmente impegnata nei Mondiali 2026, portando avanti una tradizione iniziata nel 2021. Un video condiviso su Instagram mostra la popstar britannica insieme ai giocatori nel ritiro della squadra a Kansas City, nel Missouri. «Nel 2021 Harry Kane mi ha invitato al ritiro; ho conosciuto tutti e da allora ho partecipato a ogni raduno», ha raccontato il musicista. «Abbiamo legato molto». Ed Sheeran canta per la nazionale inglese: porterà fortuna?. Durante l’incontro, l’artista si è esibito con la sua immancabile chitarra acustica, cantando per i calciatori il successo Castle on the Hill, pubblicato il 6 gennaio 2017 come primo estratto dal quinto album in studio ÷. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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