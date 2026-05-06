Il Gran Premio di Francia di MotoGP 2026 si svolgerà dal 8 al 10 maggio a Le Mans. L’evento si tiene tradizionalmente a inizio maggio, diventando una tappa fissa nel calendario della categoria. Quest’anno, le statistiche mostrano che la corsa si è trasformata in una gara molto equilibrata, con più piloti in grado di vincere rispetto al passato. La pista francese si conferma come una delle più imprevedibili del campionato.

L’edizione 2026 del Gran Premio di Francia di MotoGP avrà luogo nel fine settimana dell’ 8-10 maggio, in quella che può essere definita la “collocazione naturale” dell’evento transalpino, ormai fisso nel cuore della primavera. L’appuntamento ha peraltro completamente cambiato dimensione nell’ultimo decennio, passando da un ruolo di secondo piano a uno da protagonista. In passato, si trattava di una tappa interlocutoria. Vi si correva quasi per inerzia, senza che vi fosse un reale interesse da parte del pubblico locale, eccezion fatta per lo “zoccolo duro”. Viceversa, l’ascesa di Fabio Quartararo ha fatto esplodere la passione popolare anche Oltralpe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Francia 2026. Le Mans è diventata una roulette dove chiunque può vincere!

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