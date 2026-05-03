Non vincere un trofeo agli Spurs mi ha fatto male a causa dello slancio che si è creato intorno a noi ma quegli anni dovrebbero comunque essere considerati un enorme successo Mauricio Pochettino riflette sui suoi successi al Tottenham

Mauricio Pochettino ha commentato come la mancanza di trofei con gli Spurs lo abbia deluso, anche se riconosce che gli anni trascorsi nel club rappresentano comunque un risultato importante. Dopo il suo allontanamento nel 2019, il Tottenham ha affrontato diverse difficoltà, mentre il suo incarico di cinque anni è stato valutato positivamente, secondo fonti inglesi. La sua gestione ha lasciato un segno duraturo nella storia del club.

Sito inglese: Date le sfide che il Tottenham ha dovuto affrontare dalla partenza di Mauricio Pochettino nel 2019, tanto meglio sembra il mandato quinquennale dell’argentino alla guida del club. Nominato dal presidente Daniel Levy decimo allenatore degli Spurs in 12 anni nel maggio 2014, Pochettino è partito a novembre 2019, dopo aver portato il club tra i primi cinque in ciascuna delle sue stagioni in carica ed è arrivato vicino a guidare il club alla prima finale di Champions League, quando la sua squadra è stata battuta dal Liverpool nella finale del 2019. Questa combinazione di progressi, promesse e quasi fallimenti ha reso il suo periodo uno dei periodi manageriali più dibattuti della storia recente, su cui lo stesso Pochettino riflette ancora.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Non vincere un trofeo agli Spurs mi ha fatto male a causa dello slancio che si è creato intorno a noi, ma quegli anni dovrebbero comunque essere considerati un enorme successo” Mauricio Pochettino riflette sui suoi successi al Tottenham Notizie correlate Leggi anche: Il Tottenham non ha mai fatto così male come con Tudor, il Telegraph: “Non può più continuare ad allenare gli Spurs” Leggi anche: Tudor Tottenham, l’ex Juve ha detto sì agli Spurs: annuncio atteso nelle prossime ore. I dettagli dell’accordo