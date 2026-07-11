Ecofin il monito al governo italiano | Spese mirate per l’energia

Notizia in breve

L’Ecofin ha inviato un messaggio al governo italiano, raccomandando di adottare spese mirate nel settore energetico. I ministri delle Finanze dell’Unione Europea hanno approvato le raccomandazioni, che includono il controllo del debito pubblico e l’aumento degli investimenti nella difesa. La decisione è stata comunicata durante una riunione, senza ulteriori dettagli sulle misure specifiche o sui tempi di attuazione.