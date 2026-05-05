L’Europa continua a mostrare divisioni nel settore energetico, mentre l’Ecofin si è riunito di recente per discutere di questioni finanziarie e politiche. L’inflazione ha ripreso a salire, alimentando le preoccupazioni economiche. La crisi energetica prosegue senza una chiara soluzione, mentre gli eurobond rimangono un argomento che suscita tensioni tra i Paesi più fiscali. La situazione rimane complessa e aperta a ulteriori sviluppi.

L’inflazione tornata a mordere, una crisi energetica di cui non si vede la fine, l’idea degli eurobond che non smette di irritare i Paesi frugali. E, in mezzo, due approcci diversi per la gestione dell’emergenza. Prima l’Eurogruppo, poi l’Ecofin, hanno sancito l’ennesima spaccatura in seno all’Europa, sul terreno dell’impennata dei costi di gas e petrolio, scaturita dalla chiusura, a oltranza, dello stretto di Hormuz. E proprio nel giorno in cui, calcoli del Fondo monetario, sulle famiglie italiane potrebbe abbattersi una mannaia da oltre 2.200 euro, sotto forma di maggior spesa per le bollette. Da una parte una pattuglia di governi, Italia in testa, che chiedono un bazooka economico per far fronte alla più grande crisi energetica degli ultimi decenni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sull’energia l’Europa è ancora divisa. Cosa è successo all’Ecofin

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