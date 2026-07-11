ecco tommasini e cinti francesco francia sogna

Si toglie i veli la Francesco Francia del presidente Andrea Venturelli e mostra i suoi pezzi più pregiati in vista della stagione di serie C. Che, con una scorsa alla qualità dei nuovi ingressi, non solo può bissare la cavalcata della passata stagione (terminata in semifinale contro la Virtus Medicina), ma può permettersi traguardi più grandiosi. Il primo pezzo da novanta arrivato a Zola Predosa alla corte di coach Andrea Mondini è il playmaker bolognese classe 1991 Claudio Tommasini, cresciuto nel vivaio della Virtus (esordio in prima squadra a 17 anni) e con un sontuoso palmares alle spalle: serie A con Caserta, A2 con Trapani, Rieti, Scafati, Verona e Fabriano, serie B Nazionale con Imola e Chieti e serie B Interregionale con Monopoli, Tigers Romagna e Pavia, sua ultima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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