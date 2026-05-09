Il match tra Lecce e Juventus si svolge allo stadio Via del Mare, che risulta completamente esaurito. La partita vede i padroni di casa, in lotta per la salvezza, affrontare la forte squadra bianconera. L'allenatore del Lecce ha scelto di puntare sul sostegno del pubblico e sul fattore campo per tentare un risultato positivo. La gara si presenta come una delle più attese della stagione per i tifosi locali.

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© Calcionews24.com - Lecce Juventus, il Via del Mare è sold out: Di Francesco sogna l’impresa

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