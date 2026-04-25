Un nuovo progetto di assistenza sanitaria è stato avviato in un’area locale, secondo quanto annunciato dall’assessore competente. Durante una dichiarazione pubblica, ha affermato che un territorio considerato moderno si valuta anche attraverso la qualità dei servizi offerti, oltre alla capacità di accoglienza. Nessun dettaglio sulla natura del progetto o sui tempi di realizzazione è stato fornito.

"Un territorio moderno non si misura solo dalla sua capacità di accogliere, ma anche dalla qualità dei servizi che è in grado di offrire ai cittadini e ai turisti". Con queste parole l’assessore Rosanna Cinti esprime il proprio apprezzamento per il progetto di assistenza sanitaria di prossimità nei Lidi di Comacchio, un’iniziativa innovativa che mira a rafforzare la sicurezza e il livello qualitativo dell’offerta turistica locale. Il progetto prevede la presenza di tirocinanti della Facoltà di Medicina, distribuiti tra gli stabilimenti balneari (indicativamente uno ogni 45 strutture), con funzioni di primo supporto e assistenza nelle situazioni di necessità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Cinti: "Via al progetto di assistenza sanitaria"

Notizie correlate

Coppa Italia Latin Style: Croce Rossa assicura assistenza sanitaria e sicurezza al PalaRossini di Ancona.La sicurezza è stata garantita al PalaRossini di Ancona durante la seconda tappa della Coppa Italia Latin Style, grazie all’impegno costante e...

«Casa di Comunità “hub”: non basta una mano di vernice…per mettere il cittadino al centro dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria»Arezzo, 11 aprile 2026 – Casa di Comunità “hub”: non basta una mano di vernice…per mettere il cittadino al centro dell'assistenza sanitaria e...