ecco il pack sleep per dormire in auto

È stato presentato il Pack Sleep, un kit pensato per dormire in auto. Include un materasso pieghevole, tende oscuranti e accessori per il comfort notturno. Il sistema si installa facilmente nel bagagliaio e permette di trasformare il veicolo in un alloggio temporaneo. La soluzione si rivolge a chi desidera viaggiare senza limitazioni e dormire in modo confortevole ovunque si trovi.

Dacia non ha soltanto rivoluzionato l’efficienza sotto il cofano, ma ha ridefinito la vita a bordo attraverso soluzioni modulari che esaltano lo spirito d’avventura e l’utilizzo outdoor dei propri veicoli. I modelli Jogger e Duster non sono più soltanto mezzi di trasporto, ma veri e propri ecosistemi dedicati al tempo libero. Il simbolo di questa filosofia è il Pack Sleep della gamma ’ InNature ’ sviluppato in collaborazione con QSTOMIZE. Disponibile per il Nuovo Jogger e per Duster MY26 al prezzo di 1.700 euro questo ingegnoso pacchetto consiste in un box removibile alloggiato nel bagagliaio che racchiude un materasso matrimoniale pieghevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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PACK SLEEP DACIA

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