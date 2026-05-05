3 Icone GRATIS su FC 26? Ecco come riscattare il pack nascosto

Su PlayStation Plus è stato reso disponibile un nuovo pacchetto gratuito legato alle Icone in FC 26. Il contenuto bonus, che include tre icone, può essere riscattato senza l’uso di crediti o monete in-game. La promozione, ancora poco nota, consente ai giocatori di ottenere il pack nascosto senza costi aggiuntivi.

Un nuovo contenuto bonus sta passando un po’ sotto traccia su PlayStation Plus, ma può fare gola a chi gioca a FC 26: è disponibile un pacchetto gratuito legato alle Icone, ottenibile senza spendere crediti o monete in-game. Se non lo hai ancora visto, probabilmente ti è semplicemente “scappato” nel menu. Dove si trova il pacchetto gratis. All’interno del menu di PlayStation Plus, scorrendo tra i contenuti disponibili, è presente una sezione dedicata ai bonus per alcuni giochi. Tra questi: Una voce dedicata a FC 26 contenuto aggiuntivo gratuito. Un pacchetto riscattabile a costo zero. Ricompense legate a pick in-game con Icone. Non si tratta di un pacchetto classico da negozio, ma di un contenuto promozionale collegato al servizio PS Plus.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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COME OTTENERE PACK GRATIS SU FC 26

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