È stata allestita una mostra di dipinti dedicata a una città scomparsa, utilizzando la collezione di Elio Giuliani. L’esposizione presenta un’ampia selezione di opere sulla Pesaro che non esiste più. L’amministrazione comunale ha deciso di affidarsi alla collezione privata per organizzare l’evento, poiché non c’è stata disponibilità di altre fonti. La mostra si intitola ‘Dialoghi con il Novecento’ e include dipinti che riflettono la storia e l’identità della città scomparsa.

"Per fortuna che Elio (Giuliani) c’è". Un obbligo dirlo. Perché per organizzare una mostra di dipinti su una Pesaro che non c’è più, l’amministrazione comunale è dovuta ricorrere alla sua bella collezione di dipinti. Un lavoro di passione e di amore per l’arte che va avanti da 42 anni. "Per fortuna che Elio c’è", va ribadito, perché tutta la raccolta dei pittori del Novecento della Fondazione Cassa di Risparmio è finita al palazzo Ducale di Urbino. Comunque sia ieri ai Musei Civici è stata presentata una selezione di circa cento dipinti della collezione di Elio Giuliani che da oggi fino all’11 ottobre, giorno di chiusura, sarà visitabile tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i ‘Dialoghi con il Novecento‘. Dalla collezione di Elio Giuliani uno spaccato sulla pittura che vale

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Dialoghi con il Novecento

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