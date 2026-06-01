Gli agenti di Dusan Vlahovic hanno iniziato a discutere con il Napoli riguardo a un possibile trasferimento. Oltre al club partenopeo, sono state avviate valutazioni anche su altre destinazioni europee e su un’offerta proveniente dal calcio arabo. La situazione riguarda le decisioni sul futuro dell’attaccante serbo, con le trattative in corso e nessuna conferma definitiva.

Dusan Vlahovic accelera le valutazioni del suo futuro: gli agenti dell’attaccante serbo hanno avviato contatti con il Napoli, oltre a sondare altre destinazioni europee e una proposta dal calcio arabo, come rivela Sportitalia. Vlahovic e le alternative: il giro europeo degli agenti. La strategia degli intermediari di Vlahovic segue uno schema ben preciso. Gli azzurri rientrano nel perimetro delle trattative avviate in questa finestra di mercato, insieme a due altri club europei e a una corte importante dal Medio Oriente. La mossa è tattica: raccogliere informazioni, testare disponibilità economiche, verificare progetti sportivi concreti prima di qualsiasi decisione definitiva con la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Dalla Juventus al Napoli: dialoghi avviati, Manna prova uno sgarbo clamoroso

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