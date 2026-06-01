Dalla Juventus al Napoli | dialoghi avviati Manna prova uno sgarbo clamoroso
Gli agenti di Dusan Vlahovic hanno iniziato a discutere con il Napoli riguardo a un possibile trasferimento. Oltre al club partenopeo, sono state avviate valutazioni anche su altre destinazioni europee e su un’offerta proveniente dal calcio arabo. La situazione riguarda le decisioni sul futuro dell’attaccante serbo, con le trattative in corso e nessuna conferma definitiva.
Dusan Vlahovic accelera le valutazioni del suo futuro: gli agenti dell’attaccante serbo hanno avviato contatti con il Napoli, oltre a sondare altre destinazioni europee e una proposta dal calcio arabo, come rivela Sportitalia. Vlahovic e le alternative: il giro europeo degli agenti. La strategia degli intermediari di Vlahovic segue uno schema ben preciso. Gli azzurri rientrano nel perimetro delle trattative avviate in questa finestra di mercato, insieme a due altri club europei e a una corte importante dal Medio Oriente. La mossa è tattica: raccogliere informazioni, testare disponibilità economiche, verificare progetti sportivi concreti prima di qualsiasi decisione definitiva con la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Juventus - Napoli jonathan david & filip kosti, kenan yldz scored
Notizie e thread social correlati
Vlahovic in stallo con la Juve, Manna fiuta lo sgarbo. Il Napoli c’èVlahovic e la Juventus sono in stallo sulla trattativa, mentre il Napoli si fa avanti.
Newcastle su Di Gregorio: avviati i dialoghi, la Juventus valuta e stabilisce la richiesta economicaIl club di Newcastle ha avviato i primi contatti per ingaggiare il portiere Michele Di Gregorio, attualmente sotto contratto con la Juventus.
Temi più discussi: Conte e l'arte dell'anticipo: viene, vince e se ne va. Senza esonero; Vlahovic, c’è il Napoli! Manna avvia i contatti: la Juventus è ancora più lontana; Napoli, da Conte a Allegri come nella Juventus del 2014; Under 14: Parma-Napoli la finale. Superate Padova e Juventus.
Il Napoli ha fatto una prima mossa per Dusan Vlahovic, il bomber della Juve si libererà a zero dalla Juventus il 30 giugno. Secondo le ultime notizie, Allegri avrebbe chiesto il serbo a De Laurentiis come primo obiettivo per rinforzare l’attacco del Napoli, men facebook
Dusan #Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus che tenderà ad abbassare il monte ingaggi Napoli alla finestra: #Manna ha già avviato i contatti con la sua ex squadra per cercare di valutare le possibilità di portare il serbo in azzurro #SerieA #Vl x.com
Qual è il vero Spalletti, quello del Napoli o quello della Nazionale e della Juventus? reddit
Vlahovic via dalla Juventus a zero, ma chiede ingaggio super: al Napoli converrebbe davvero?Dusan Vlahovic può rappresentare un'occasione di mercato per chi sia disposto a spendere tanto (ma davvero tanto) di stipendio. Il Napoli è stato indicato sulle tracce del bomber serbo, in uscita dall ... msn.com
Napoli, l’idea Allegri per il post Conte viene dalla Juve: De Laurentiis copia Agnelli per tre ragioniNel 2014 il presidente dei bianconeri puntò su Max dopo l’addio improvviso del tecnico salentino, avviando un ciclo vincente: i punti in comune nella scelta di ADL ... sport.virgilio.it