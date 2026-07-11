Eccesso di velocità Ravenna seconda in regione

A Ravenna, il 35% delle multe per violazioni del Codice della Strada riguarda eccesso di velocità, rendendo la città seconda in regione per questa infrazione. I dati, raccolti da Facile, indicano che più di una multa su tre è legata a questa infrazione. La percentuale si riferisce alle sanzioni totali per violazioni del limite di velocità. Non sono stati forniti numeri assoluti o dettagli sui punti di infrazione.

Fra tutte le sanzioni per violazione del Codice della Strada in Italia, più di una su tre è legata all’ eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani, nel 2025 sono oltre 284 milioni di euro i proventi complessivi dichiarati come derivanti dalle multe di questo tipo. Tra i capoluoghi di provincia, il comune di Ravenna – con i suoi 3.984.320 euro incassati nel 2025 – è settima in Italia per proventi derivanti da multe per eccesso di velocità. In Emilia-Romagna, invece, è seconda solo a Bologna (9.214.556 euro). In top ten anche Modena, in ottava posizione con 3.382.592 di euro incassati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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