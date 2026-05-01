Multa per eccesso di velocità cancellata grazie a Google | la rivoluzione

Una multa per eccesso di velocità è stata annullata grazie a Google Street View. La motivazione risiede nel fatto che le immagini fornite dal servizio hanno permesso di verificare che il veicolo coinvolto non si trovava nel punto indicato dalla multa al momento della rilevazione. La decisione si basa quindi sulla possibilità di consultare le foto per accertare la corretta posizione del veicolo.

Una multa per eccesso di velocità può essere cancellata grazie a Google Street View. E il motivo è semplice: in alcuni casi le immagini disponibili online possono mettere in discussione un elemento della sanzione, come la presenza di un cartello, la segnaletica più o meno visibile, la tipologia di strada, il limite di velocità applicabile in uno specifico tratto. L'ultimo caso, come si legge su Virgilio.it, arriva dai Paesi Bassi, dove un automobilista è stato sanzionato perché viaggiava a 62 kmh in un tratto dove invece il limite previsto era di 50 kmh. Secondo quanto emerso, il conducente ha contestato la multa dicendo che il segnale di inizio centro abitato, da cui partiva il limite inferiore, non fosse percepibile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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