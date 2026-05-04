Guidare sicuri | come evitare i rischi legati all’eccesso di velocità

Guidare mantenendo un’andatura adeguata ai limiti di velocità è essenziale per evitare sanzioni e ridurre i rischi di incidenti. La scelta di rispettare i limiti influisce sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada, contribuendo a prevenire situazioni pericolose causate dall’eccesso di velocità. Conoscere e rispettare le norme sulla velocità rappresenta un passo importante per circolare in modo più sicuro e responsabile.

Rispettare i limiti di velocità è fondamentale non soltanto per evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada, ma soprattutto per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. L’eccesso di velocità, infatti, aumenta la probabilità e la gravità degli incidenti stradali. Conoscere le norme in vigore e adottare comportamenti responsabili è essenziale, sia sulle strade cittadine che su quelle extraurbane o sulle autostrade. Guidare oltre i limiti di velocità consentiti comporta diversi rischi. Uno dei principali è l’aumento dello spazio di frenata: a velocità elevate, infatti, lo spazio necessario per fermare il veicolo aumenta rapidamente, rendendo più difficile evitare un ostacolo o la collisione con un altro veicolo.🔗 Leggi su Dailynews24.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Non tutti i funghi sono sicuri. Ecco come riconoscere i rischi, evitare errori comuni e proteggere la salute Multa per eccesso di velocità: importi, punti e ricorso?Cosa prevede il Codice della Strada Il superamento dei limiti di velocità è una delle infrazioni più frequenti sulle strade italiane. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Perché i ragazzi non prendono più la patente? Se la paura di guidare nasconde quella di diventare grandi; ASST Garda inaugura la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni con il lancio del Marco Polo 2.0: la guida per viaggiare sicuri nel mondo - Radio Bruno; Neverness to Everness: Guida ai Luoghi Sicuri e Come Aprirli; I migliori password manager – La guida definitiva al gestore di password perfetto. Maltempo, neve, gelo: come viaggiare sicuriIn caso di neve, è importante cosa fare e, soprattutto cosa non fare: per questo esiste un breve memorandum, le 5 regole per guidare sicuro, per affrontare nel modo migliore le condizioni più ... ansa.it Sky per il sociale Campagna guidare sicuri - facebook.com facebook