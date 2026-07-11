Il progetto eBrt a Bergamo sarà inaugurato il 29 luglio. Nei giorni precedenti, il Comune ha respinto le proposte di Fratelli d’Italia, mentre le associazioni e i ciclisti esprimono critiche. La campagna di comunicazione sarà intensa prima dell’avvio, con l’obiettivo di informare il pubblico. La questione riguarda anche le modalità di accesso e le possibili ripercussioni sulla mobilità locale. La discussione tra le parti continua mentre si avvicina la data di partenza.

Verrà inaugurata il 29 luglio, ma nei giorni che ancora mancano alla data X di avvio dell’eBrt la parola d’ordine, o meglio il diktat imperante, sarà uno solo: comunicazione a tutto spiano. Social, interviste, affissioni, e chi più ne ha più ne metta. E a metterci tutto l’impegno del caso, in questo frangente in cui viene chiamata in causa la professionalità delle agenzie di comunicazione ingaggiate da Atb, sono i vertici della società con il presidente Enrico Felli in testa. «Faremo di tutto — afferma in queste giornate di vigilia piene di caldo e contestazioni — per venire incontro alle esigenze del territorio». Territorio che sotto l’egida del presidente della Camera di Commercio, Giovanni Zambonelli, Atb ha chiamato ad un tavolo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - eBrt a Bergamo, summit con le associazioni in vista della partenza: critici anche i ciclisti. Il Comune boccia le proposte di FdI

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