e-Brt il Comune tira dritto e boccia le proposte di FdI E la sfida per Carnevali passa dalle code

Il Comune ha respinto le proposte di Fratelli d’Italia riguardo a e-Brt. La decisione riguarda le modifiche proposte sulla gestione del sistema di trasporto pubblico. La questione si lega anche alle code che si formano in alcune strade centrali, come via Paleocapa, dove il traffico rallenta notevolmente. In alcuni casi, percorrere la distanza tra viale Papa Giovanni XXIII e largo Tironi richiede tre o quattro volte il tempo normale.

Bergamo. In queste settimane, percorrere in auto le poche centinaia di metri che separano viale Papa Giovanni XXIII da largo Tironi, passando per via Paleocapa, può richiedere tre o quattro volte il tempo necessario in condizioni di traffico ordinario. Le corsie riservate all’ e-Brt, disegnate lungo il tracciato in vista dell’entrata in funzione della nuova linea ad agosto, hanno istantaneamente fatto detonare il dibattito in città. L’ultimo capitolo: le proposte avanzate dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Ida Tentorio, a metà tra provocazione politica e ipotesi operativa. L’idea principale era il dirottamento del traffico... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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