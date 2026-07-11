EasyJet offerte miliardarie grazie ai conti in crescita | Apollo supera Castlelake

EasyJet ha annunciato di aver raggiunto offerte per miliardi di euro grazie all’aumento dei propri ricavi. La compagnia ha superato un concorrente nel settore degli investimenti, con un capitale superiore a quello di un altro fondo di private equity. La notizia si riferisce a operazioni finanziarie di grande entità e al rafforzamento della posizione di mercato della compagnia aerea. La comunicazione è stata diffusa attraverso fonti ufficiali dell’azienda.

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