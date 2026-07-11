Due offerte di acquisto sono state presentate a breve distanza per la compagnia aerea britannica. Dopo la proposta del fondo statunitense Castlelake, un altro fondo di investimento americano, Apollo, ha inviato un’offerta per acquisire l’azienda. La situazione ha generato incertezza tra i voli e le operazioni della compagnia, che si trova ora al centro di una disputa tra i due fondi.

La compagnia aerea britannica EasyJet ha ricevuto due offerte per l’acquisizione in pochi giorni. Dopo quella del fondo statunitense Castlelake, da mesi interessato all’azienda e ai suoi asset, ne è arrivata un’altra, di un altro fondo di investimento statunitense, Apollo. Si tratta di un’offerta significativamente più vantaggiosa per gli azionisti di EasyJet, tanto che il consiglio di amministrazione ha revocato la sua indicazione di accettare quella di Castlelake. Tutto questo interesse per EasyJet deriva dal momento difficile delle compagnie aeree low cost, che però hanno asset particolarmente preziosi. Diversi fondi, quindi, hanno adocchiato in particolare EasyJet, che possiede slot aeroportuali molto ambiti e una flotta di aerei sostanzialmente nuovi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - EasyJet, caos offerte, il fondo Apollo supera Castlelake: cosa succede ai voli

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