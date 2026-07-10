EasyJet ha ricevuto una proposta di acquisto da Apollo Global Management per 5,7 miliardi di sterline, superiore del 3,6% rispetto all’ultima offerta di Castlelake. La società low-cost ha comunicato che Castlelake non raccomanderà più l’offerta precedente. La differenza tra le due proposte rappresenta un aumento di circa 197 milioni di sterline. La decisione di Castlelake di non sostenere più l’offerta arriva dopo il rilancio di Apollo.

EasyJet ha ricevuto una nuova offerta dalla società di private equity Apollo Global Management di 5,7 miliardi di sterline. Una proposta di circa il 3,6 per cento superiore all’ultima offerta di Castlelake, che la compagna low-cost «non intende più raccomandare». Al contrario, i termini finanziari dell’offerta di Apollo «sono a un livello tale da indurre la società a raccomandarla agli azionisti». L’improvvisa entrata in gioco del fondo segue diversi round di negoziazione tra EasyJet e Castlelake, che aveva continuamente aumentato la propria offerta per avviare i colloqui. Apollo ha affermato che gli azionisti della compagnia aerea avranno la possibilità di convertire le proprie azioni esistenti in una cosiddetta alternativa di “ stub equity “, attraverso la quale i fondi Apollo manterranno il loro investimento nella compagnia aerea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - EasyJet, il fondo Apollo rilancia con un’offerta più alta di Castlelake

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