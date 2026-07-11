A partire dall’autunno, easyJet introdurrà due nuovi voli dagli aeroporti di Milano, con destinazioni Ginevra e Norimberga. I voli diretti rafforzeranno l’offerta internazionale della compagnia nella zona. La decisione riguarda gli scali milanesi e rappresenta un’espansione delle rotte già attive. La compagnia ha annunciato l’avvio di queste nuove tratte senza specificare le date esatte o il numero di frequenze previste.

Grandi novità per easyJet: a partire dall’autunno, la compagnia arricchirà l’offerta dagli scali milanesi con due nuovi collegamenti internazionali verso Ginevra e Norimberga. Dal 25 ottobre aprirà la rotta Milano Linate–Ginevra, operativa con fino a sei frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e la domenica. Il nuovo collegamento, con voli a partire da 31.99 euro, rappresenta una soluzione ideale sia per la clientela business sia per chi desidera concedersi un city break in Svizzera. Dal 27 novembre, invece, al via il nuovo collegamento Milano Malpensa–Norimberga, operativo con 2 frequenze settimanali il lunedì e il venerdì. Con questa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Quotidiano.net - easyJet cresce a Milano. Voli diretti verso. Ginevra e Norimberga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Malpensa | EasyJet in volo con milioni di passegeri

Notizie e thread social correlati

Abruzzo verso il Nord: nuovi voli diretti per Milano e TorinoIl governo ha approvato un decreto che prevede l'introduzione di voli diretti tra l'aeroporto di una regione centrale e le città di Milano e Torino.

Ripartono i voli diretti da Venezia al CanadaLa compagnia aerea canadese Air Transat ha annunciato il ritorno dei voli diretti da Venezia verso Toronto e Montréal.

Temi più discussi: easyJet cresce a Milano. Voli diretti verso. Ginevra e Norimberga; EasyJet diventa americana: cosa cambia a Malpensa, Ginevra e Zurigo?; Azioni EasyJet +10%: il cda appoggia l'offerta di acquisizione Castlelake; Uiltrasporti, forte adesione allo sciopero in Easyjet.

easyJet cresce a Milano. Voli diretti verso. Ginevra e NorimbergaGrandi novità per easyJet: a partire dall’autunno, la compagnia arricchirà l’offerta dagli scali milanesi con due nuovi collegamenti internazionali ... quotidiano.net

EasyJet atterra a Linate: 17 nuove rotte per collegare Milano con ogni angolo d’Europa, il traffico aereo sul city airport crescerà del 145%Milano, 2 aprile 2025 – EasyJet ha inaugurato ufficialmente la sua nuova base all'aeroporto di Milano Linate alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano ... ilgiorno.it