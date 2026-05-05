Ripartono i voli diretti da Venezia al Canada

La compagnia aerea canadese Air Transat ha annunciato il ritorno dei voli diretti da Venezia verso Toronto e Montréal. La ripresa delle rotte è prevista a partire dalla prossima stagione, offrendo collegamenti senza scali tra le due città. La decisione coinvolge due tratte specifiche, con cadenza regolare, e rappresenta una novità rispetto alle precedenti interruzioni di servizio. La compagnia ha confermato la programmazione dei voli nelle prossime settimane.

La compagnia aerea candadese Air Transat annuncia la ripresa dei voli da Venezia per Toronto e per Montréal. Tre voli a settimana, diretti per Toronto e con scalo per Montréal.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayInoltre, per la stagione estiva sono disponibili anche i voli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca.Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca. Bergamo punta al Caucaso: nuovi voli diretti per Yerevan dal 1° maggioDal primo maggio, l’aeroporto di Milano Bergamo sarà servito un nuovo collegamento aereo verso Yerevan, la capitale armena. Altri aggiornamenti Ritornano i collegamenti aerei diretti tra USA e Venezuela: Miami-Caracas riapertaRiprendono i collegamenti aerei tra USA e Venezuela con un volo American Airlines: dettagli sul primo volo, il contesto politico e le novità per i passeggeri ... notizie.it Dalla Striscia di Gaza all'Italia, ripartono i voli: mercoledì atteso un gruppo a LinatePartono lunedì 29 settembre le nuove evacuazioni sanitarie dalla Striscia di Gaza dirette in Italia, annunciate dalla Fanesina. In tutto verranno in Italia 150 persone tra pazienti e accompagnatori; ... rainews.it