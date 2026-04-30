Il governo ha approvato un decreto che prevede l'introduzione di voli diretti tra l'aeroporto di una regione centrale e le città di Milano e Torino. La misura mira a rafforzare i collegamenti tra l'aeroporto locale e i principali poli economici del Nord Italia. La firma è arrivata nelle ultime ore e i voli dovrebbero essere operativi a breve. La decisione riguarda l'attivazione di rotte aeree tra le due aree.

? Cosa sapere Salvini firma il decreto per i nuovi voli diretti tra Abruzzo, Milano e Torino.. Il provvedimento garantisce collegamenti strategici tra l'aeroporto locale e i poli economici settentrionali.. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che abilita la continuità territoriale aerea, garantendo nuovi collegamenti tra l’Aeroporto d’Abruzzo e gli scali di Milano Linate e Torino. La decisione, che punta a rafforzare la mobilità regionale, permette finalmente di stabilire rotte dirette con i principali poli economici del Paese. Il provvedimento mira a colmare un divario infrastrutturale storico, offrendo all’area abruzzese una connessione rapida con il cuore finanziario di Milano e con il distretto industriale di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo verso il Nord: nuovi voli diretti per Milano e Torino

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