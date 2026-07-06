A metà agosto, la compagnia aerea low cost ha concordato in via preliminare la vendita dell’intera azienda al fondo statunitense Castlelake, che ha presentato un’offerta di 5,5 miliardi di sterline. La proposta riguarda l’acquisizione completa del capitale della società, senza dettagli aggiuntivi sui piani futuri o sulle modalità di transazione. La decisione finale dipenderà dalle verifiche e dalle trattative successive.

EasyJet, compagnia aerea low cost tra le più importanti d’Europa, ha accettato in linea di principio un’offerta da parte del fondo statunitense Castlelake da 5,5 miliardi di sterline per l’intera azienda. L’approvazione di questa manovra da parte degli azionisti dovrebbe arrivare il 3 agosto 2026, anche se l’operatività della compagnia, voli per le vacanze inclusi, non dovrebbe subire modifiche. Castlelake ha assicurato che il suo obiettivo è continuare a far crescere EasyJet, ma diversi osservatori hanno messo in risalto il fatto che la compagnia è in difficoltà e i suoi asset, tra aerei e slot aeroportuali, sono molto preziosi. L’acquisizione, però, si deve scontrare con le regole europee, che prevedono che nessuna compagnia continentale possa essere controllata da entità straniere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - EasyJet verso la vendita in pieno agosto, cosa vuole farne il fondo americano Castlelake

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

EasyJet nel mirino: Castlelake acquista quote del lowcost ingleseLakecastle ha acquisito quote di easyJet durante una fase di crisi del vettore low-cost.

EasyJet, buona la quinta: accettata “in linea di principio” l’ultima offerta di CastlelakeEasyJet ha accettato “in linea di principio” l’ultima proposta di Castlelake, il fondo statunitense.

Temi più discussi: easyJet verso la vendita al fondo USA Castlelake: è rischio chiusura? Cosa cambierebbe per i turisti europei (e italiani); Cosa succede se chiude easyJet? Dallo smembramento all'aumento dei prezzi: le ipotesi; EasyJet, il board cede: la low cost verso un fondo americano; EasyJet, il board dice sì alla quinta offerta di Castlelake. Il fondo: puntiamo alla crescita della low cost.

EasyJet verso la vendita in pieno agosto, cosa vuole farne il fondo americano CastlelakeLa compagnia aerea britannica EasyJet ha accettato in principio l’offerta del fondo statunitense Castlelake: cosa succederà ai voli ... quifinanza.it

#easyJet amplia network invernale da #Milano: dal 25 ottobre #Linate a Ginevra 6xw e dal 27 novembre #Malpensa a Norimberga 2xw. Voli già in vendita sul sito del vettore, novità sinora mancanti dagli aeroporti di Milano che allargano così le proprie connes x.com

EasyJet, cosa cambierebbe con la vendita: voli, prezzi e concorrenza nel mercato europeoCastlelake e la trattativa per EasyJet: promesse di continuità e allarme delle autorità su concorrenza e prezzi dei voli. notizie.it