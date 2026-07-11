L’Inter sta valutando di rafforzare le fasce laterali e potrebbe puntare su Matteo Darmian, che al momento è svincolato. La società sta considerando questa opzione senza sostenere costi di acquisizione. Darmian, che ha già giocato in passato con i nerazzurri, potrebbe tornare in rosa come alternativa o rinforzo per le fasce. La trattativa sembra ancora in fase preliminare, senza comunicati ufficiali.

di Alberto Petrosilli L’Inter cerca rinforzi sulle corsie, ma forse una soluzione a costo zero conosce già perfettamente Appiano Gentile: Matteo Darmian. Ci sono giocatori che fanno rumore quando arrivano e altri che lasciano il segno senza mai alzare la voce. Matteo Darmian appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Per questo, mentre l’Inter continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un esterno e di un difensore affidabile, una domanda viene quasi spontanea: e se il famoso “piano D” fosse proprio. Darmian? LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Sia chiaro: non stiamo parlando di un’operazione destinata a cambiare il volto della squadra, né tantomeno di un colpo da prima pagina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - E se il piano D per la fascia fosse proprio… Darmian?

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