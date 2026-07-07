Nel 2025, un giornalista della Rai è stato vittima di un attentato che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un ex collega e imprenditore. La polizia ha ipotizzato un coinvolgimento di Lavitola come possibile mandante. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico e politico, con commenti di figure che hanno sollevato dubbi sulla versione ufficiale. L’indagine prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sui sospetti o sulle prove raccolte.

L’indagine sull’attentato subito nel 2025 dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci continua a far discutere. Dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola, ex giornalista e imprenditore, con l’ipotesi di essere il mandante dell’attentato, il caso si è trasformato anche in uno scontro politico e mediatico. Ad alimentare ulteriormente la polemica è stato un durissimo post pubblicato su Facebook da Filippo Facci, mentre lo stesso Ranucci ha espresso pubblicamente incredulità, prendendo le difese dell’amico. L’affondo di Filippo Facci. Il giornalista Filippo Facci ha affidato ai social un commento destinato a far discutere, richiamando il metodo investigativo spesso attribuito alla trasmissione Report. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, Facci attacca: “E se la bomba se la fosse messa da solo?”. Il giornalista difende Lavitola

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Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestate quattro persone: sono residenti tra Napoli e Avellino

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