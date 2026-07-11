Una consigliera comunale ha criticato i 217 nuovi posti auto a pagamento nel parcheggio visitatori di un ospedale, definendoli una tassa sul dolore e chiedendo che l’area sia resa gratuita. La richiesta è stata accompagnata da un commento duro sulla decisione, giudicandola vergognosa. La questione riguarda la gestione del parcheggio e le modalità di accesso per i visitatori dell’ospedale.

"Non è altro che una tassa sul dolore. Tutto questo è vergognoso". Tuona così la consigliera comunale Rossella Risaliti, sul tema dei 217 nuovi posti auto a pagamento nel parcheggio visitatori dell’ospedale Santo Stefano. "Non è normale che nei centri commerciali i posteggi siano gratuiti, mentre all’ospedale si debba pagare". Risaliti è intervenuta sulla questione, presentando due ordini del giorno in Consiglio comunale, uno di questi già nell’estate del 2025, mentre l’ultimo la settimana scorsa. "Il primo non è stato nemmeno discusso, ma non mi sembra di chiedere cose dell’altro mondo. In molti ospedali toscani ci sono delle aree di sosta gratuite, come in quello di Pistoia o Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "È necessario che l’area sia ad uso gratuito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIReborn as a useless master, I awaken a system, take in 100 beautiful female disciples

Notizie e thread social correlati

Assalto BPER Manfredonia, Molo 21: “È necessario che la presenza dello Stato sia percepita in maniera concreta e costante”Molo 21 ha espresso solidarietà alla filiale di BPER Banca a Manfredonia, colpita da un grave episodio criminoso che ha danneggiato il bancomat...

Comodato d'uso gratuito, così si ottiene uno sconto sull'Imu: ecco che cosa sapereRecentemente si è diffusa la notizia che il comodato d'uso gratuito può essere utilizzato per ottenere uno sconto sull’Imu da pagare sulla seconda...

Argomenti più discussi: Parco Ramacci, conclusi i lavori; Solidarietà all'agente della Polizia Locale rimasto ferito; Demo-ricostruzione in zona A: quando serve il piano attuativo?; Il parcheggio Guidazzi recupera solo in parte i 60 posti auto di piazza della Libertà. Serve un Piano sulla sosta.

[Moretto] Il candidato principale per ricostruire l'area sportiva del Milan è ora Markus Krosche. Le trattative sono in corso e sono avanzate tra Krosche e il Milan, vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore. Krosche potrebbe unirsi al Milan come R reddit

#Amorim oggi in conferenza si è sbilanciato su due singoli su tutti: Modric - ci ha parlato più volte ed é disposto a farlo ancora qualora fosse necessario perché conta su di lui - e Pulisic - ha già in mente posizioni e movimenti nella sua idea tattica. L’americano x.com

In quali casi è necessario l'accordo o l'autorizzazione per i sistemi di geolocalizzazioneL'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori cerca di conciliare le attuali esigenze organizzative e produttive aziendali con il diritto del lavoratore a che lo svolgimento della sua attività non sia ... ilsole24ore.com