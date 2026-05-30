Molo 21 ha espresso solidarietà alla filiale di BPER Banca a Manfredonia, colpita da un grave episodio criminoso che ha danneggiato il bancomat durante la notte.

Molo 21 esprime la propria più sincera solidarietà alla BPER Banca di Manfredonia, vittima nella scorsa notte di un grave episodio criminoso che ha colpito il bancomat della filiale situata nel cuore della città.La nostra vicinanza va a tutti i dipendenti della banca, che ogni giorno operano con professionalità e senso di responsabilità al servizio della comunità, e in modo particolare alla nostra vice coordinatrice Patrizia Salvetti, direttrice della filiale, chiamata ad affrontare le conseguenze di un atto che colpisce non solo un istituto bancario, ma l’intero tessuto cittadino.Quanto accaduto non può essere considerato un semplice episodio di cronaca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assalto BPER Manfredonia, Molo 21: “È necessario che la presenza dello Stato sia percepita in maniera concreta e costante”

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