Comodato d' uso gratuito così si ottiene uno sconto sull' Imu | ecco che cosa sapere

Recentemente si è diffusa la notizia che il comodato d'uso gratuito può essere utilizzato per ottenere uno sconto sull’Imu da pagare sulla seconda casa. Per beneficiare di questa agevolazione, però, sono necessari alcuni requisiti specifici che devono essere rispettati. La possibilità di risparmiare sulla tassa si basa su questa particolare forma di utilizzo del bene immobiliare.

Grazie al comodato d'uso gratuito è possibile risparmiare un po' sull'Imu da versare sulla seconda casa, a patto che vengano rispettati dei requisiti. Si parla tuttavia di uno sconto del 50% e per alcuni potrebbe trattarsi di una soluzione davvero vantaggiosa. Per ottenere questo beneficio, è necessario che i proprietari dell'immobile concedano l'edificio in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, vale a dire figli oppure genitori. Lo stesso non può essere ottenuto se la concessione viene fatta a fratelli, suoceri o altri parenti. Tutto ciò fa riferimento all'art.1 comma 747 della legge n.1602019 (Legge di Bilancio...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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