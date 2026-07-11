È morto un grande della musica italiana voce indimenticabile!

È deceduto a 87 anni Peppino Di Capri, figura iconica della musica leggera italiana del secondo Novecento. Nato come Giuseppe Faiella, l’artista si è spento nella sua residenza a Capri, in Villa Castiglione, dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua voce e le sue canzoni hanno lasciato un segno significativo nel panorama musicale nazionale.

È morto all’età di 87 anni Peppino Di Capri, tra i protagonisti più riconoscibili della musica leggera italiana del secondo Novecento. L’artista, nato come Giuseppe Faiella, si è spento nella sua Capri, a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. Con la sua scomparsa si chiude la storia di un interprete capace di attraversare oltre sessant’anni di canzone italiana, imponendo uno stile personale e immediatamente identificabile. Nel suo repertorio restano brani entrati nella memoria collettiva come Champagne, Roberta e Nun è peccato, spesso associati a momenti familiari e ricorrenze pubbliche. La carriera di Peppino Di Capri è stata segnata da una continuità rara: dalla stagione dei locali e delle orchestre fino ai grandi palchi televisivi e ai concerti dal vivo, mantenendo un rapporto costante con il pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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È MORTO IL MITO DELLA MUSICA ITALIANA!

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