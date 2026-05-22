Ci lascia un gigante della musica Il triste annuncio | Indimenticabile

È morto Dick Parry, il sassofonista che ha suonato nei brani più celebri dei Pink Floyd. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Parry aveva collaborato con il gruppo per diversi album e tour, contribuendo con il suo strumento a creare alcune delle atmosfere più riconoscibili della band. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle cause.

Lutto nel mondo della musica internazionale: è morto Dick Parry, storico sassofonista dei Pink Floyd e collaboratore di lunga data di David Gilmour. Aveva 83 anni. A dare la notizia è stato lo stesso chitarrista britannico con un messaggio pubblicato nelle ultime ore: «Il mio caro amico Dick Parry è morto questa mattina». Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Nato nel Suffolk, Parry è stato una figura fondamentale nel suono dei Pink Floyd, soprattutto negli anni Settanta. Il musicista aveva conosciuto David Gilmour fin da giovanissimo e insieme avevano suonato nei Jokers Wild, la band fondata dal chitarrista prima dell’ingresso nello storico gruppo rock britannico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila... Se non l'avesse scritta 29 anni fa, sarebbe legittimo sospettare x.com