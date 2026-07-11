Il cantante italiano Peppino Di Capri è deceduto a 87 anni nella sua residenza sull'isola di Capri. Dopo una lunga malattia, ha cessato di vivere, lasciando un vuoto nel mondo della musica. La notizia ha suscitato dolore tra fan e colleghi, che hanno ricordato la sua carriera e le sue canzoni più note.

Il mondo della musica italiana è in lutto. Peppino Di Capri è morto all’età di 87 anni. Il celebre cantante si è spento nella sua amata Capri dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano. Voce elegante e raffinata, Peppino Di Capri è stato uno degli artisti più amati della canzone italiana, capace di conquistare il pubblico con successi senza tempo come Champagne, Roberta, Melancolie e St. Tropez Twist. Chi era Peppino Di Capri. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino un talento straordinario per la musica. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al secondo dopoguerra, quando si esibiva davanti ai soldati americani presenti sull’isola. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - È morto Peppino Di Capri: il cantante di Champagne si è spento a 87 anni dopo una lunga malattia

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Peppino Di Capri | Champagne

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