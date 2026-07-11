addio a peppino di capri icona della musica italiana

E’ deceduto a 87 anni Peppino Di Capri, cantante e musicista italiano noto per aver contribuito alla scena musicale nazionale. L’artista, originario di Napoli, è scomparso dopo aver affrontato una lunga malattia. Lascia tre figli. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, segnando numerosi successi nel panorama musicale italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morto ad 87 anni Peppino Di Capri, tra i più grandi protagonisti della musica italiana. L’artista napoletano è venuto a mancare dopo un lungo periodo di malattia, lasciando tre figli. Con una carriera lunga oltre sessant’anni, Peppino Di Capri ha conquistato il pubblico con brani diventati simbolo della musica italiana come Roberta, Champagne, Nun è peccato e St. Tropez Twist. Il cantante si è spento nella sua amata Capri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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