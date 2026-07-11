È morto Peppino Di Capri Aveva 87 anni

È morto Peppino Di Capri, cantante italiano, all’età di 87 anni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore. Oggi e domani Bari sarà in codice giallo a causa del caldo, con alcune città campione in rosso. Le previsioni meteo indicano una fase di temperature elevate in diverse zone italiane, con un’ondata di caldo che si prolungherà nei prossimi giorni.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Caldo: oggi e domani Bari in codice giallo, alcune città campione in rosso Meteo, si prospetta canicolare per varie zone d'Italia. Ma anche temporali Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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E morto Peppino di Capri, aveva 86 anni

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