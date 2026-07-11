E’ morto Peppino di Capri addio alla voce di Champagne | aveva 86 anni
E’ deceduto Peppino di Capri, noto cantante e musicista italiano. Aveva 86 anni e si trovava in degenza dopo una lunga malattia. Era noto per brani come “Champagne”. Era previsto che compisse 87 anni il 27 luglio. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.
Roma, 11 luglio 2026 – Dopo una lunga malattia è morto Peppino di Capri. Il celebre musicista e cantante avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Ha trascorso le sue ultime giornate proprio a Capri, a villa Castiglione. I funerali si terranno domenica pomeriggio nell’ex cattedrale di Santo Stefano, nella piazzetta dell’isola. Peppino di Capri, l’uomo che insegnò all’Italia a innamorarsi. L’uomo che ha “insegnato” all’Italia a innamorarsi in tre minuti e mezzo. Il suo vero nome era Giuseppe Faiella, ma una vita trascorsa al pianoforte, tra Champagne, Roberta e Nun è peccato, lo ha reso immortale, identificandolo per sempre con la sua amatissima isola. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
È morto Peppino di Capri: addio al grande interprete della musica italiana
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