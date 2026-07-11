È morto Peppino di Capri a 86 anni | aprì i concerti dei Beatles e vinse due volte Sanremo

Peppino di Capri, cantante napoletano, è morto all’età di 86 anni nella sua abitazione a Capri. La sua carriera ha incluso l’apertura di concerti dei Beatles e due vittorie al Festival di Sanremo. È deceduto sabato 11 luglio 2026 dopo una lunga malattia. La sua morte segna la fine di una lunga carriera iniziata sull’isola di Capri, dove aveva sempre vissuto e mantenuto un forte legame.

Si è spenta sabato 11 luglio 2026 una delle grandi voci di Napoli e della musica italiana. Peppino Di Capri è morto a 86 anni nella sua amata Capri dopo una lunga malattia, chiudendo un cerchio iniziato proprio su quell’isola che non aveva mai smesso di chiamare casa. L’estate scorsa aveva regalato al suo pubblico un’ ultima esibizione, cantando a sorpresa accompagnato dalla band Capri Rockers, capitanata dal figlio Edoardo Faiella. Era l’ultimo saluto di un artista con oltre sessant’anni di carriera alle spalle. Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un cantautore, pianista e interprete che ha saputo attraversare oltre sei decenni di carriera restando fedele al proprio stile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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