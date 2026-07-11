Un uomo di 58 anni è deceduto dopo un incidente avvenuto l’8 giugno sulla strada statale 42 tra Sonico e Malonno. L’immobiliare, molto conosciuto nella zona, aveva subito ferite gravi nell’impatto. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è morta a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

È morto Giandomenico Disetti, immobiliarista di 58 anni molto noto in Val Camonica. L’uomo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto l’8 giugno lungo la strada statale 42, nel tratto compreso tra i comuni di Sonico e Malonno, in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente critiche. Nonostante le cure e un lungo periodo di ricovero, le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali a distanza di circa un mese dall’impatto. Disetti era originario di Losine e viveva a Cerveno. Secondo quanto ricostruito, era al volante della sua Audi Q5 quando si è verificato l’urto con una Fiat Punto, in un impatto che ha causato conseguenze molto gravi per il 58enne. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto!”. Conosciuto da tutti: fatale l’incidente sulla Statale

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