Mondo del calcio in lutto a soli 25 anni è morto Jayden Adams | aveva appena giocato i Mondiali col Sudafrica

Da juventusnews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto a 25 anni Jayden Adams, pochi giorni dopo aver partecipato ai Mondiali con la nazionale sudafricana. La notizia ha suscitato grande shock nel mondo del calcio. La sua scomparsa avviene a pochi giorni dall’ultima apparizione in campo durante la competizione internazionale. La sua morte rappresenta un evento tragico per il movimento calcistico globale.

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di Luca Fioretti La scomparsa di Jayden Adams scuote l’intero movimento internazionale: aveva giocato pochi giorni fa al Mondiale. Una notizia drammatica scuote il calcio internazionale.  Jayden Adams, centrocampista dei  Mamelodi Sundowns  e pilastro del  Sudafrica, è tragicamente scomparso a soli  25 anni. A confermare la straziante rivelazione è stata la testata  Sunday World, lasciando sotto shock l’intero movimento sportivo dei  Bafana Bafana  proprio dopo la sua recente partecipazione ai  Mondiali. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La carriera del mediano era in netta ascesa: si era imposto in  CAF Champions League  prima di coronare il sogno del debutto nella competizione iridata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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