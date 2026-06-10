“Il mio nome è Braut Haaland, Erling Braut Haaland”. Potrebbe essere questa, parafrasando James Bond, la presentazione del numero 9 della Norvegia. È sempre lui, il ciclone Erling che nelle ultime quattro stagioni ha stravolto la Premier League e segnato valanghe di gol per il Manchester City (27 nell’ultimo campionato), uno dei centravanti più prolifici d’Europa. Solo che in nazionale sulla maglia riprende anche il cognome della madre, aggiungendo Braut a Haaland sopra il suo numero 9. Lo farà anche al Mondiale, dove con la Norvegia che ha riportato al torneo più importante per la prima volta dal 1998 segnando 16 gol nelle qualificazioni (l’Italia lo sa bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Erling col cognome della madre anche al Mondiale: con la Norvegia sarà Braut Haaland

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