Da giovedì 9 luglio un vasto incendio coinvolge un deposito di rifiuti a Palmi, in Calabria. Le fiamme sono ancora attive e si estendono sull’area, mentre le cause dell’incendio non sono state ancora determinate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. La situazione rimane sotto controllo delle autorità competenti.

Da giovedì 9 luglio è in corso un grosso incendio in un deposito di rifiuti nel comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Non si sa da cosa sia scaturito né quanto sia esteso dopo due giorni: la sezione locale dei vigili del fuoco fa sapere soltanto che le operazioni di spegnimento sono lunghe e con ogni probabilità non si concluderanno nemmeno sabato 11. Nella notte tra venerdì e sabato è stata chiusa temporaneamente la rete idrica a Palmi a causa «dei consumi registrati e degli approvvigionamenti idrici per far fronte all’emergenza» dovuta all’incendio. Nel 2024, e sempre in questo periodo, c’era stato un incendio molto vasto e durato più giorni nello stesso posto, che è un impianto di conferimento per la raccolta differenziata, in cui vengono raccolti rifiuti e imballaggi e preparati al riciclo o allo smaltimento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È in corso da due giorni un grosso incendio in un deposito di rifiuti a Palmi, in Calabria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grosso incendio a Beinasco (Torino) ripresa aerea dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

Notizie e thread social correlati

Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e PisaDa tre giorni un vasto incendio interessa il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa.

Grosso incendio nel deposito Bartolini a Milano in zona Dergano, alta colonna di fumo nero: le immaginiUn incendio si è sviluppato in un deposito del corriere Bartolini in via don Giovanni Minzoni, zona Dergano a Milano.

Temi più discussi: Salotti Letterari a Palmi; Canale dei Trenta Palmi, tra scarichi e dune ferite; Palmi, incendio nel piazzale del centro smaltimento rifiuti Poly2Oil. Scatta l’allarme – VIDEO; Nuovo mega incendio all’ex Radi, la Piana di Gioia Tauro ripiomba nell’incubo: colonna di fumo nero visibile da chilometri · LaC News24.

È in corso da due giorni un grosso incendio in un deposito di rifiuti a Palmi, in CalabriaDa giovedì 9 luglio è in corso un grosso incendio in un deposito di rifiuti nel comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Non si sa da cosa sia scaturito né quanto sia esteso dopo due giorni: ... ilpost.it

Vasto incendio in deposito rifiuti a Palmi, allerta sui livelli di inquinamentoUn vasto incendio è scoppiato all’interno di uno stabilimento di smaltimento rifiuti a Palmi. Una densa nube nera di fumo si è sollevata in cielo, visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto ... secondopianonews.it