Grosso incendio nel deposito Bartolini a Milano in zona Dergano alta colonna di fumo nero | le immagini

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato in un deposito del corriere Bartolini in via don Giovanni Minzoni, zona Dergano a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Una colonna di fumo nero si alza dall’edificio, visibile da diverse zone della città. Non ci sono notizie di feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali rischi di inquinamento.

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Un incendio è scoppiato a Milano in via don Giovanni Minzoni, in un capannone del corriere Bartolini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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