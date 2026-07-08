Grosso incendio nel deposito Bartolini a Milano in zona Dergano alta colonna di fumo nero | le immagini

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un deposito del corriere Bartolini in via don Giovanni Minzoni, zona Dergano a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Una colonna di fumo nero si alza dall’edificio, visibile da diverse zone della città. Non ci sono notizie di feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali rischi di inquinamento.