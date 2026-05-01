Da tre giorni un vasto incendio interessa il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. L’incendio ha interessato circa 800 ettari di bosco, costringendo all’evacuazione di circa 3.500 persone nelle zone circostanti. Sul posto sono impegnate diverse squadre di vigili del fuoco e volontari, che cercano di contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree colpite. La situazione rimane critica, con le operazioni di spegnimento ancora in corso.

Ha bruciato 800 ettari, e circa 3.500 persone sono state evacuate: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso Da tre giorni è in corso un incendio sul monte Faeta, in provincia di Lucca: sono stati distrutti almeno 800 ettari di bosco, sono state evacuate circa 3.500 persone e sono andati bruciati alcuni edifici. Da giovedì 30 aprile sono in corso le operazioni per cercare di spegnerlo, con canadair ed elicotteri: le operazioni sono riprese venerdì mattina, ostacolate dal vento in quella zona. Il monte Faeta si trova nel nord ovest della Toscana, tra Pisa e Lucca: è una zona piuttosto frequentata per trekking e camminate. L’incendio è iniziato martedì sul fronte lucchese del monte, estendendosi poi nelle ore successive anche su quello pisano, alimentato dal vento in quella zona.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa

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