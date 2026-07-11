In Perù, circa 500 neonati sono stati registrati con il nome di Haaland. Questa cifra si aggiunge a un fenomeno simile avvenuto in passato con altri calciatori famosi, come Maradona, il cui nome è stato attribuito a 515 bambini tra il 1984 e il 1991. La tendenza di chiamare i figli con i nomi di giocatori di calcio noti si ripete nel tempo e varia a seconda delle mode e delle figure pubbliche più influenti.

Pareva un’esagerazione, quando ai tempi di Maradona centinaia di piccoli napoletani erano stati registrati con il nome di Diego: tra il 1984 e il 1991 erano stati infatti iscritti all'anagrafe 515 bambini con il nome di Diego. Tra questi, dodici presero anche il nome completo del campione argentino e furono quindi registrati ufficialmente come Diego Armando. A distanza di qualche decennio, i numeri dei nomi legati ai calciatori famosi sono aumentati a dismisura. E, a dirla tutta, paiono ancora più assurdi: secondo il Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – l’ente statale autonomo del Perù responsabile dell’identificazione di tutti i cittadini – sono stati addirittura 468 i neonati registrati ultimamente con il cognome ‘Haaland’, 91 dei quali con il nome completo ‘Erling Haaland’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È Haaland mania: in Perù quasi 500 neonati si chiamano come lui

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