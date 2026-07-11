In Perù, 593 neonati sono stati registrati con il nome di Haaland, in omaggio al calciatore norvegese. La scelta del nome si è diffusa nonostante il paese non abbia qualificato al Mondiale e il calciatore non abbia legami diretti con la regione. La decisione sembra riflettere l’entusiasmo e la popolarità generata dall’attaccante, considerato uno dei più talentuosi del momento. La tendenza si è sviluppata tra le famiglie che desiderano celebrare il calciatore attraverso la nascita dei figli.

La Haaland-mania ha raggiunto un livello che nemmeno un gol al volo: in Perù, terra di calcio ma non qualificata al Mondiale, centinaia di neonati sono stati registrati con il nome dell’attaccante norvegese. A dirlo sono i dati ufficiali del Reniec, il Registro nazionale di identificazione e stato civile, ripresi dai media peruviani come RPP. È l’ennesima prova di quanto il personaggio abbia sfondato il muro degli appassionati: “ Non seguo il calcio, ma lo conosco e mi piace”, il refrain che lo accompagna ovunque. Haaland in Perù: i numeri del Reniec. Secondo il Reniec, in tutto sono 593 i peruviani che portano “ Haaland” nel proprio nome. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Perù nasce l’esercito dei piccoli Haaland: 593 neonati battezzati come il bomber norvegese

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