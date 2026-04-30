Bando taxi il Comune tira dritto dopo la sentenza del TAR | via libera a 41 nuove licenze disabili

Il Comune di Roma ha deciso di procedere con l’assegnazione di 41 nuove licenze per taxi dedicate a disabili, nonostante la sentenza del TAR del Lazio prevista per il 10 giugno, che potrebbe portare alla nomina di un commissario per rivedere le graduatorie. La decisione è stata comunicata anche in assenza di un’ordinanza definitiva da parte del tribunale amministrativo. La questione riguarda le modalità di assegnazione e le eventuali implicazioni legali della scelta adottata dall’amministrazione comunale.

Nonostante il 10 giugno il TAR del Lazio deciderà se nominare o meno un commissario per riscrivere le graduatorie, il Comune di Roma ha deciso di tirare dritto per la sua strada. Parliamo della vicenda del bando taxi di Roma che, ad oggi, ancora non si è risolta. Con una delibera di Giunta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliFiumicino, 8 aprile 2026 – Dopo il via libera del Consiglio comunale arrivato lo scorso gennaio, il Comune di Fiumicino si prepara a pubblicare il... Il Comune tira dritto: "A bando 27 concessioni"Il Comune di Rimini non si fermerà in attesa dell’uscita del bando-tipo annunciato dal ministro Salvini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bando taxi, problemi senza fine: gli esclusi pronti a chiedere i danni al Comune di Roma; Fiumicino, al via il bando per 34 licenze taxi stagionali; Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili; Taxi, pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle ultime due licenze. Fiumicino, pubblicato il bando straordinario per 34 licenze taxi stagionaliFiumicino, 29 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un bando pubblico straordinario per il rilascio di 34 licenze taxi aggiuntive a carattere sperimentale e stagionale. L’obiettivo dell’A ... ilfaroonline.it Taxi, a Fiumicino scatta il piano estate: nuove licenze solo per chi è già in servizioPer un periodo sperimentale di 5 mesi, i vincitori del bando hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente al Comune i dati relativi alle richieste inevase, alle richieste totali e al numero di corse eff ... romatoday.it https://www.comune.fiumicino.rm.it/it/news/fiumicino-al-via-il-bando-per-34-licenze-taxi-stagionali - facebook.com facebook Bando taxi, problemi senza fine: gli esclusi pronti a chiedere i danni al Comune di Roma ift.tt/1Xc3Io8 x.com